مفارز جوالة من 5 عناصر .. داعش يعود الى الانبار عبر "المصائد" والهجمات المباغتة

شفق نيوز/ طالب قضاء هيت غربي محافظة الانبار قوات التحالف الدولي اليوم الخميس بالتدخل والقضاء على اخطر مفارز تنظيم داعش المتحركة في صحراء القضاء والتي تعد أخطر تهديد أمني تشهده المحافظة.

وقال رئيس مجلس هيت السابق محمد مهند المحمدي لوكالة شفق نيوز؛ إن "مفرزة متحركة لداعش تتألف من 5 الى 6 عناصر خطيرة و متمرسة تشن هجمات مباغتة استهدفت القوات الامنية خلال الفترات الماضية وهي تتنقل في صحراء هيت الشاسعة التي تمتد الى حدود سوريا والسعودية وهي المسؤولة والمخططة لجميع الحوادث الارهابية".

وبين المحمدي أن "مفرزة داعش تتبع اسلوب المصائد لضرب أهدافها في المناطق الممتدة من هيت الى وادي المرج الحدودي مع دول اخرى" داعيا الحكومة العراقية الى "اشراك قوات التحالف الدولي لإنهاء وجود مفرزة داعش وإنهاء نشاطها بالكامل".

وأكد المحمدي ان "قضاء هيت واطرافه مؤمنة بالكامل ولا وجود لاي مخاطر او تهديدات حقيقية باستثناء المصائد المتحركة في المناطق الصحراوية".

ويقع قضاء هيت في غرب العراق، إلى الشمال من مدينة الرمادي بمسافة 70 كم، وتبعد عن بغداد مسافة 180 كم، خضع لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي في العام 2014 لغاية 2017 حيث تم تحرير القضاء وطرد عناصر التنظيم.