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مفاجأة بشأن المتهم بجريمة المرأة صاحبة الجثة المحترقة في بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-02-16T20:21:10+0000
مفاجأة بشأن المتهم بجريمة المرأة صاحبة الجثة المحترقة في بغداد

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، عن تفاصيل العثور على الجثة المحترقة التي عثر عليها في مدينة الشعلة ببغداد في وقت سابق اليوم الأربعاء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد البحث والتحري وجمع المعلومات بالتنسيق مع الوكالات الامنية ضمن القاطع تبين أن الجثة تعود لامرأة تدعى (أ.ع) تولد ١٩٥٨ تعمل موظفة في دائرة التقاعد". وأوضح أنه "حسب المعلومات الاولية أن من قام بحرقها هو المدعو (م.ر) وعمله السائق الشخصي للمجنى عليها".

واشار الى "تعميم اوصافه ومعلوماته للجهات المعنية لغرض اصدار امر قبض بحقه"، منوها الى انه "لغاية الان لم تعرف دوافع الجريمة اذا كانت سرقة او امور اخرى مستبعدة".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء افاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز بأن قوة امنية عثرت، على جثة محترقة متروكة في احدى الساحات الترابية المتروكة ضمن منطقة رحمانية الشعلة، في بغداد، موضحاً أنه تم نقلها الى دائرة الطب العدلي لغرض اجراء اللازم.

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