مفاجأة.. الدفاعات السورية تسقط مسيرة للفصائل العراقية ومخابرات النظام تتحرك

شفق نيوز/ كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الخميس، عن هوية الطائرة المسيرة "المجهولة" التي تصدت لها الدفاعات الجوية السورية قبل يومين، لافتاً إلى أنها كانت تابعة لفصائل عراقية، وأسقطت في ريف دمشق الغربي.

وعلى إثر الحادثة، اعتقلت شعبة المخابرات العسكرية التابعة للنظام السوري، عنصرين من كتيبة الإشارة التابعة لفيلق عسكري في ريف دمشق الغربي، كما أجرت تفتيشاً لهواتف عدد كبير من العناصر في الكتيبة، بحسب مصادر تحدثت للمرصد.

ووفقا لمصادر المرصد، فإن الدفاعات الجوية حاولت التصدي للمسيرة أثناء تحليقها في أجواء مطار الشعيرات في ريف حمص الشرقي، قبل أن يتم إسقاطها في ريف دمشق الغربي.

وفي يوم الثلاثاء 5 تشرين الثاني، أشار المرصد السوري إلى أن الدفاعات الجوية التابعة للنظام تصدت لطائرة مسيرة مجهولة كانت تحلق في أجواء شمال غرب مطار الشعيرات العسكري في ريف حمص الشرقي.

وتصدت إسرائيل لـ3 هجمات بالطائرات المسيرة خلال تشرين الأول الماضي، أطلقتها الفصائل المسلحة العراقية، الأول في 18 والثاني في 20 والهجوم الثالث في 23 تشرين الأول الماضي.