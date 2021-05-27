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مغلقة منذ 14 عاما.. افتتاح أكثر من 20 طريقا في سامراء

Category: أمـن

Date: 2021-05-27T10:35:44+0000
مغلقة منذ 14 عاما.. افتتاح أكثر من 20 طريقا في سامراء

شفق نيوز/ اعلنت قيادة عمليات سامراء التابعة لسرايا السلام، يوم الخميس، اعادة فتح اكثر من 20 طريقا مغلقا في مدينة سامراء جنوب شرقي تكريت.

وقال الناطق الرسمي عن سرايا السلام صفاء التميمي لوكالة شفق نيوز؛ ان "عمليات سامراء لسرايا السلام وبالتنسيق والتعاون التام مع قيادة عمليات سامراء العسكرية والقوات الأمنية والدوائر الخدمية اعادت فتح اكثر من 20 طريق فرعي ورئيس مغلقة منذ 10-14 عام بسبب التهديدات الامنية".

وبين أن "الطرق افتتحت في مناطق (الشرقية والحي الزراعي والقادسية والدوانم وحي المثنى الأولى والثانية والثالثة والجبيرية الأولى والثانية والثالثة) بعد استتباب الوضع الامني وتلاشي التهديدات بفعل الخطط المشتركة بين التشكيلات الامنية وسرايا السلام".

واكد التميمي؛ ان التشكيلات الامنية وسرايا السلام ستتولى تأمين وتحصين الطرق والمراقبة والرصد المتواصل لمنع حدوث أي خروقات او حوادث امنية تستهدف الامن الداخلي والمجتمعي لسامراء".

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