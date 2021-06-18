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مغاوير البصرة يحررون فتاة اختطفت من الفلوجة

Category: أمـن

Date: 2021-06-18T17:22:12+0000
مغاوير البصرة يحررون فتاة اختطفت من الفلوجة

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات البصرة، يوم الجمعة، تحرير فتاة مختطفة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "بعد ورود معلومات استخبارية مؤكدة تفيد بوجود حالة خطف إحدى البنات من سكنة محافظة الأنبار قضاء الفلوجة"، مشيرا إلى أن المخطوفة التي تم نقلها من قبل الخاطفين إلى محافظة البصرة قضاء الهارثة.

وأضاف، أنه "بعد التأكد من المعلومات الاستخبارية بوصول المختطفة إلى قضاء الهارثة تم تشكيل قوة من لواء المغاوير قيادة عمليات البصرة القوة التي تمكنت من مداهمة المكان وتحرير المختطفة".

وأشار إلى أنه "تم تحويل المختطفة إلى الجهات المختصة لإكمال أوراق التحقيق وإعادتها إلى عائلتها".

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