مع قرب الزيارة الاربعينية .."محاربة الشائعات" يكشف عن خططه: سنكون قريبين من الزوار

شفق نيوز / كشف قسم محاربة الشائعات التابع لوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن خططه التوعوية وكيفية مواجهة الشائعات مع قرب موعد الزيارة الاربعينية، فيما دعا المواطنين الى "عدم الانجرار" وراء الأخبار "المضللة".

وقال مدير قسم محاربة الشائعات التابع لوزارة الداخلية العميد نبراس محمد علي لوكالة شفق نيوز إن "القسم دأب على محاربة الشائعات ورصد الاخبار المضللة وبالتنسيق والجهات ذات العلاقة لغرض التوضيح والنفي واظهار الاخبار الحقيقية، ودعوة الاخوة المواطنين لاستسقاء الاخبار من مصادرها الموثوقة حسب توجيهات وزير الداخلية".

وأضاف العميد "عملنا على محور التوعية وعلى استراتيجيات للتوعية والتثقيف والرصد"، مبينا ان "هناك توجيهات بالانتشار الكبير لمفارز القسم وبالتعاون مع المنظمات الحكومية والمجتمع المدني والمتطوعين وتقديم الدورات لهم بهذا الشأن".

وتابع مدير قسم محاربة الشائعات أن "في الزيارات الاربعينية فإن العدو يحرص على بث الشائعات والخوف والاخبار الكاذبة وهناك خطط استباقية لمواجهته تم اعتمادها في الزيارات السابقة، وسيكون في هذه الزيارة انتشار لمفارز القسم في هذه الزيارة التي ستكون مميزة لغرض اداء المهمة على اكمل وجه".

وتابع العميد أن "مفارز القسم ستوزع منشورات توعوية وستقيم ورش عمل ولقاءات مع أصحاب المواكب لغرض محاربة الاخبار وكيفية اللجوء للقوات الامنية كما سنكون قريبين من خط سير الزوار وتكثيف تواجدنا هناك"، داعيا الزائرين الى "عدم الانجرار وراء الاخبار المضللة والتوجه الى القوات الامنية عند حدوث اي طارئ".