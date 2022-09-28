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مع زيادة التوتر بساحة التحرير.. قصف صاروخي جديد على المنطقة الخضراء

Category: أمـن

Date: 2022-09-28T14:09:25+0000
مع زيادة التوتر بساحة التحرير.. قصف صاروخي جديد على المنطقة الخضراء

شفق نيوز/ استهدف قصف صاروخي جديد، مساء الأربعاء، المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، بالتزامن مع تزايد التوتر في محيطها، حيث يتجمع مئات المحتجين الذي يحاولون اقحام المنطقة المحصنة.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن القصف الجديد استهدف المنطقة بثلاثة صواريخ، سقط أحدها قرب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بينما دوت صافرات الإنذار في السفارة الأمريكية، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وهذا القصف هو الثاني من نوعه خلال ساعات قليلة، عندها استهدفت ثلاثة صواريخ محيط مجلس النواب العراقي، الذي فتحت أبوابه اليوم لانتخاب نائب أول لرئيس المجلس والتصويت بالرفض على استقالة الرئيس محمد الحلبوسي.

 

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