مع إرسال 500 جندي.. الحكومة الألمانية تعتزم تمديد مهمة جيشها في العراق لعام آخر

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة الألمانية، يوم الأربعاء، عزمها تمديد مهمة الجيش الألماني في العراق مع دراسة إرسال 500 جندي جديد.

ووفقاً للوكالة الالمانية الرسمية "د ب أ"، فإن تمديد مهام الجيش هدفه "نشر الاستقرار في العراق لمدة عام آخر"، وبذلك سيتاح لبرلين إمكانية إرسال ما لا يزيد عن 500 فرد من الجيش إلى العراق للقيام بهذه المهمة.

وفي أعقاب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الألماني، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت إن "التكليف يشمل المشورة بالدرجة الأولى كما يشمل أيضا تقديم الدعم في التزود بالوقود جوا ودعم النقل الجوي والمشاركة في مهمات الاستطلاع التي ينفذها الناتو (حلف شمال الأطلسي) بطائرات اواكس".

وأعلن هيبشترايت أنه ستتم إحالة نص التفويض إلى البرلمان.

يذكر أن التفويض الحالي يستمر حتى الحادي والثلاثين من أكتوبر المقبل. وتهدف برلين أيضا من مهمة دعم الحلفاء والشركاء في العراق إلى مكافحة تنظيم (داعش) الإرهابي.