 مع ذكرى 25 تشرين الأول.. إغلاق طرق وجسور مؤدية للتحرير يخلّف ازدحامات خانقة في العاصمة

شفق نيوز /أفاد مصدر امني في العاصمة بغداد، اليوم الثلاثاء، بأن إغلاق طرق وجسور مؤدية الى ساحة التحرير، وسط بغداد، أدى إلى ازدحامات خانقة في الطرق والجسور المفتوحة داخل العاصمة.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن"جسور الجمهورية والسنك والقادسية مغلقة، كما أن جميع الطرق المؤدية الى التحرير مغلقة بالكامل".

وأضاف المصدر أن "الجسر المعلق ومداخل الخضراء لايسمح فيها بالمرور الا لحاملي الباجات".

وتابع المصدر أن "جسر الطابقين مزدحم، وكذلك الامر في جسر الجادرية لغاية تقاطع جامعة بغداد، كما أن جسر ملعب الشعب مزدحم بسبب وجود قطع جزئي بالكتل الكونكريتية".

وتابع المصدر أن "الطريق من مفرق الدورة باتجاه جامع ام الطبول مزدحم أيضا".

وكان مصدر أمني أفاد مساء أمس الاثنين، بقطع جسري السنك والجمهورية، والطرق المؤدية إلى ساحة التحرير والمنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، فيما بيّن أن "توجيهاً صدر للقوات المكلفة بحماية المنطقة الخضراء، بدخول حاملي الباجات فقط"، مع إغلاق ساحة النسور باتجاه مجسر القادسية بالكامل، فضلاً عن نصب سيطرات عند باقي المجسرات، لخنق حالة السير".

وأغلقت قوات الأمن في وقت سابق من يوم امس، مدخل منطقة الشيخ عمر، وسط العاصمة بغداد، بالحواجز الكونكريتية، وطوقت محيط ساحة التحرير، بالتزامن مع ذكرى (25 تشرين الأول 2019)، واحتمال انطلاق تظاهرات جديدة صباح الثلاثاء.

وانطلقت تظاهرات لأنصار تشرين في الأول من الشهر الجاري في ساحتي التحرير والنسور في بغداد، أحيوا فيها الذكرى الثالثة "لانتفاضتهم"، ضد الطبقة السياسية الحالية.

وتوعد المتظاهرون الطبقة السياسية، بالعودة يوم (25) من الشهر والذي يصادف اليومً الثلاثاء، لإحياء ذكرى اليوم ذاته قبل ثلاث سنوات والذي شهد احتجاجاً واسعاً على الوضع السياسي في البلاد.