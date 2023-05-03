مع بدء موسم الحصاد.. احتراق 60 دونماً من محصول الحنطة في النجف (صور +فيديو)

شفق نيوز/ افاد مصدر في الدفاع المدني بمحافظة النجف، اليوم الأربعاء، بأن العشرات من دوانم الحنطة احترقت بظروف غامضة غربي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "60 دونماً من الحنطة النوعية احترقت، اليوم، في منطقة الوهابي بناحية العباسي غربي محافظة النجف"، لافتا إلى أن "7 فرق من الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق في المزارع قبل انتقاله إلى الأماكن المجاورة".

وبين المصدر، ان "ظروف الحريق ما تزال غامضة ولم تعرف أسباب اندلاعه، حيث يجري فريقا من الادلة الجنائية تحقيقا موسعا بالحادث لمعرفة ملابساته".

بدورها أصدرت مديرية الدفاع الدفاع المدني بيانا حول تفاصيل الحادث، وقالت إن فرقها طوقت فأخمدت حادث الحريق الذي اندلع داخل حقل محصول حبوب الحنطة وأنقذت مساحات زراعية شاسعة للمحصول في ناحية العباسيات.

وبينت أن فرقها استنفرت وطوقت النيران داخل الحقل وأبعدت خطر انتشار الحريق ثم أنهت أعمالها دون تسجيل إصابات بشرية، مؤكدة المحافظة على المحصول الزراعي قبل أن تلتهمه النيران بالكامل.

وكانت مديرية الدفاع المدني قد أعلنت في وقت سابق اتخاذ جملة من الاستعدادات ونشرت فرق الإطفاء بالقرب من الحقول الزراعية تحسبا لاندلاع الحرائق التي تسبب الخسائر الاقتصادية ومن أجل الحفاظ على السلة الغذائية.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الأراضي الزراعية وتحديداً حقول الحنطة شهدت خلال مواسم الحصاد الماضية، اندلاع حرائق في مختلف المحافظات، ما تسبب بخسائر مالية جسيمة، في تكرار لسيناريو يتزامن مع مواسم الحصاد بدأ منذ العام 2018 وما زال مستمراً.