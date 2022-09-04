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معهم (13) كغم من الكرستال.. الاطاحة بشبكة لتجارة المخدرات في واسط

Category: أمـن

Date: 2022-09-04T11:10:24+0000
معهم (13) كغم من الكرستال.. الاطاحة بشبكة لتجارة المخدرات في واسط

شفق نيوز/ أطاحت مفارز الامن الوطني يوم الاحد، بشبكة لتجارة المخدرات في وسط العراق.

وذكر بيان للامن الوطني العراقي ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه "بجهود استخبارية متميزة وبعد استحصال الموافقات القضائية، نجحت مفارز الأمن الوطني في واسط في نصب كمين محكم أفضى إلى الإطاحة بشبكة مخدرات مكونة من ثلاثة عناصر أحدهم أجنبي الجنسية متلبسين بالجرم المشهود".

وأشار البيان إلى أنه تم "ضبط كميات كبيرة من مادة الكرستال المخدرة بلغت (13) كيلو غرام". 

ولفت الى "تدوين أقوال المتهمين وإحالتهم أصولياً إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".

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