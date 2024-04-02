معهم فتاتان.. اعتقال عصابة تتاجر بالبشر في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على عصابة مختصة بالمتاجرة بالبشر، وضبطت اثنتين من الفتيات معهم.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم إلقاء القبض على عصابة مكونة من أربعة رجال ممن يتاجرون بالبشر، ومعهم اثنتان من الفتيات، في منطقة الزعفرانية جنوب شرقي العاصمة بغداد".

وبين أن "العملية تمت خلال ممارسة أمنية بأمرة مدير قسم شرطة الزعفرانية، مع القوة الأمنية الماسكة للأرض من الفوج الأول في اللواء الثالث بالشرطة الاتحادية، ومكافحة الجريمة المنظمة، ومكتب مكافحة الإتجار بالبشر، وشعبة استخبارات الزعفرانية، وقاطع نجدة الزعفرانية".