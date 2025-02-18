معها 6 قاصرات.. الإطاحة بعصابة للإتجار بالبشر في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على عصابة للإتجار بالبشر معها ست فتيات قاصرات، غربي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز الإتجار بالبشر ألقت القبض على عصابة مختصة لتجارة البشر مكونة من امرأة ورجلين مع ست قاصرات في شقق حي السلام بمنطقة السيدية غربي بغداد".

وأضاف أنه "تم اعتقالهم ونقلهم إلى أحد المراكز الأمنية بإجراءات أصولية"، مشيراً إلى أن "هذه العمليات تأتي في إطار الجهود المستمرة للقوات الأمنية العراقية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر وحماية الفتيات القاصرات من الاستغلال".