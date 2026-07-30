معن: الأجهزة الأمنية تُحدثّ خططها باستمرار لتعزيز أمن الحدود ومتابعات الخروقات

شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، يوم الخميس، أن الأجهزة الأمنية والعسكرية تعمل بتنسيق عالٍ وتكامل مستمر بين مختلف التشكيلات، تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار وتعزيز جاهزية القوات لمواجهة مختلف التحديات.

وقال معن، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن خلية الإعلام الأمني تؤدي دوراً محورياً في توحيد الخطاب الإعلامي الأمني، ونقل المعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية، بما يعزز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الأمنية، ويحد من الشائعات والمعلومات غير الدقيقة التي قد تستغل لإثارة القلق أو التأثير على الاستقرار.

وأضاف أن القوات الأمنية تمتلك خططاً وإجراءات احترازية تُحدّث بصورة مستمرة، تشمل تعزيز أمن الحدود، ورفع مستوى التنسيق بين القيادات الأمنية والعسكرية، ومتابعة أي خروقات محتملة والتعامل معها وفق الأطر القانونية والمهنية، بما يحفظ سيادة العراق وأمنه الوطني.

وشدد رئيس خلية الإعلام الأمني على أن العراق ينتهج سياسة ترتكز على حماية أمنه الداخلي ومصالحه الوطنية، مؤكداً أن جميع المؤسسات الأمنية تعمل بمسؤولية عالية لمنع أي تداعيات قد تؤثر على استقرار البلاد، مع مواصلة الجهود لتعزيز الأمن وحماية المواطنين بعيداً عن أي توتر أو تصعيد.