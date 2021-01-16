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معلومات محلية تودي بحياة داعشيين اثنين في الأنبار

Category: أمـن

Date: 2021-01-16T14:03:28+0000
معلومات محلية تودي بحياة داعشيين اثنين في الأنبار

شفق نيوز/ أعلن قائد عمليات الانبار، اللواء الركن ناصر الغنام، يوم السبت، عن مقتل اثنين من عناصر داعش وتدمير مضافات للتنظيم بضربة جوية شرقي المحافظة.

وذكر بيان مقتضب لقيادة عمليات الانبار، ورد لوكالة شفق نيوز، ان قوة خاصة من الفرقة العاشرة التابعة لقيادة عمليات الانبار، وباشتراك طيران الجيش، وجهت ضربة لتنظيم داعش.

من جانبه، اوضح قائد عمليات الانبار لوكالة شفق نيوز، إن العملية جاءت بعد معلومات استخبارية دقيقة أفاد بها سكان منطقة ذراع دجلة بقضاء الكرمة شرقي الانبار، عن وجود عناصر من تنظيم داعش.

واكد الغنام انه لو لا تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية لما تحقق النصر على التنظيم، "والآن أثمر تعاونهم عن كشف بقايا داعش والقضاء عليه".

واشار الى ان طيران الجيش سيواصل طلعاته الجوية في سماء المناطق الصحراوية والغربية من الانبار، "كون التنظيم أصبح يستغل هذه المناطق لتنفيذ عملياته الإرهابية".

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