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معلومات دقيقة تقود إلى "إرهابيين" اثنين من "ولاية الفرات"

Category: أمـن

Date: 2021-06-02T08:14:42+0000
معلومات دقيقة تقود إلى "إرهابيين" اثنين من "ولاية الفرات"

شفق نيوز/ أفادت خلية الاعلام الامني، يوم الأربعاء، بإلقاء القبض على "إرهابيين" اثنين من "ولاية الفرات" في محافظة الأنبار.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "وفق معلومات استخبارية دقيقة متميزة ، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة الانبار بعد تكثيف الجهد الميداني واستحصال الموافقات القضائية من القاء القبض على اثنين من عناصر عصابات داعش الارهابية يعملون بديوان الجند التابع لما يسمى ولاية الفرات".

وأضافت أنهما "اعترفا بشن الهجمات والتصدي للاجهزة الامنية خلال عمليات التحرير"، مشيرة إلى "تدوين اقوالهما اصوليا واحالتهما الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهما".

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