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معلومات جديدة عن مجزرة ديالى .. داعش شن الهجوم من ثلاثة محاور ولم ينجُ سوى جندي

Category: أمـن

Date: 2022-01-21T12:22:46+0000
معلومات جديدة عن مجزرة ديالى .. داعش شن الهجوم من ثلاثة محاور ولم ينجُ سوى جندي

شفق نيوز/ أفادت معلومات أمنية اليوم الجمعة أن تنظيم داعش هاجم سرية الجيش العراقي في ناحية العظيم من ثلاثة محاور مما أسفر عن سقوط 11 جنديا ضحية بينهم ضابط برتبة ملازم، ولم ينجُ من بين افراد السرية سوى جندي واحد.

وفقا للمعلومات التي تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن عناصر داعش قامت بقتل الجندي باب دخول السرية في منطقة (الطالعة) وبعدها قامت العناصر بالدخول الى مقر السرية الاولى وقامت بقتل جميع الجنود أثناء نومهم.

وتشير المعلومات إلى أن التعرض على مقر السرية اعلاه من ثلاثة محاور بواسطة الاسلحة الخفيفة والمتوسطة واسلحة القنص وبعدها لاذت عناصر داعش بالفرار الى حاوي العظيم من جهة محافظة صلاح الدين .

وطبقا لذات المعلومات فإن جنديا واحدا فقط من السرية نجا من المجزرة حيث كان في فترة الهجوم في الصحيات.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن أكثر من عشرة عناصر من تنظيم داعش الارهابي شنوا هجوما مباغتا فجر اليوم بأسلحة القنص والأسلحة المتوسطة على مقر للجيش العراقي (مقر السرية الاولى - الفوج الاول - لواء الثاني –الفرقة1) بين قرى الطالعة وام الكرامي غربي ناحية العظيم، مما ادى الحادث الى سقوط 11 جندياً ضحية بينهم ضابط برتبة ملازم اول - امر الفوج.

وأضاف أن هذا الهجوم يعد الأعنف منذ سنوات.

وتتعرض المناطق الحدودية لناحية العظيم 60 كم شمال بعقوبة لهجمات وتعرضات مستمرة بسبب الفراغات الأمنية بين حدود ديالى وصلاح الدين وعدم وجود قطعات امنية من قيادتي عمليات سامراء او ديالى.

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