معلومات جديدة عن "مجزرة العائلة" في سامراء: تصفيتهم جاءت استكمالاً لاستهداف سابق

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع في صلاح الدين، يوم الأربعاء، بأن العائلة التي جرى تصفيتها في ناحية العباسية بسامراء، سبق وأن تم اغتيال والدهم العام الماضي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "والد العائلة هو مختار إحدى المناطق السكنية في العباسية وتم اغتياله العام الماضي، واليوم تمت تصفية عائلته عن بكرت أبيهم".

وأضاف أن "تفاصيل الجريمة ما زالت قيد التحقيق".

من جانبه، أوضح بيان لمحافظة صلاح الدين، ورد لوكالة شفق نيوز، أن المحافظ بدر الفحل يتواصل بشكل مباشر مع الجهات الرسمية العليا المختصة والقيادات الأمنية المحلية في المنطقة والجهات الاجتماعية بخصوص الحادث.

وأكد الفحل، بحسب البيان، أنه "بهدف منح فرصة التحقيق المهني والدقيق للجنة المشكلة بهذا الخصوص، يجب الالتزام الكامل من قبل الجميع بالإجراءات القانونية اللازمة وندعو وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي إلى عدم الانجرار وراء الشائعات وانتظار نتيجة التحقيق التي ستظهر خلال الساعات المقبلة".

وفي وقت سابق اليوم، قال مصدر في الشرطة العراقية لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين يرتدون زياً عسكرياً فتحوا النيران باتجاه ستة أشخاص من أسرة واحدة بعد اقتحام منزلهم في منطقة العباسية في سامراء ما أسفر عن مقتلهم في الحال، فيما لاذ المهاجمون بالفرار إلى جهة مجهولة".

ووفقاً للمصدر، فإن القتلى هم خمسة أشقاء أربعة ذكور وأنثى واحدة إضافة إلى أمهم، مشيراً إلى أن القوات الأمنية ما تزال مستمرة في عملية البحث عن الجناة، مؤكداً أن الجريمة جنائية.

في غضون ذلك أعلن المتحدث باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وجّه بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الشرطة لمعرفة ملابسات حادث مقتل أسرة بالكامل في قضاء سامراء، مضيفا أنه قد باشرت اللجنة اعمالها".

بدورها قالت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تم التوصل إلى خيوط مهمة في هذا الحادث، وإلقاء القبض على عدد من المشتبه بتورطهم وعلاقتهم بالحادث الذي تشير معلوماته الأولية وبحسب المعطيات على أنه جنائي".

هذا وأشار مصدر أمني في حديث لوكالة شفق نيوز، إلى اعتقال ثلاثة من المشتبه بتورطهم بحادث قتل الأسرة في سامراء، مبيناً أن عملية الاعتقال جرت في أطراف قضاء سامراء.