معلومات تؤدي الى مقتل إرهابيين في خانقين والقبض على آخر في الرمادي

شفق نيوز/ أعلنت الاستخبارات العسكرية، يوم الجمعة، عن مقتل ارهابيين اثنين في خانقين بمحافظة ديالى.

وذكر بيان للاستخبارات العسكرية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع شعبة استخبارات الفرقة الخامسة تمكنت قوة من الفوج الثالث لواء المشاة 20 واستخبارات الفوج وبمساعدة الكاميرات الحرارية من توجيه عدة ضربات بالهاونات وتمشيط مقتربات تواجد الدواعش في منطقة زور الإصلاح بقضاء خانقين بمحافظة ديالى".

واشار البيان إلى أن القصف اسفر عن مقتل اثنين من الارهابيين أحدهم، عربي الجنسية.

وفي بيان آخر ورد لوكالة شفق نيوز؛ ذكرت الاستخبارات العسكرية "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات الفوج الثاني لواء المشاة 38 تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في سيطرة الشهيد احمد صداك بالرمادي الانبار.

ولفت البيان أن الارهابي المقبوض عليه؛ من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب.