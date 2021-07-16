معلومات استخبارية: داعش يخطط لمهاجمة سجن في بغداد بـ"المفخخات"

شفق نيوز/ كشفت معلومات استخبارية، يوم الجمعة، عن نية تنظيم داعش مهاجمة أحد السجون المركزية في العاصمة بغداد بسيارات مفخخة.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات وردت من جهاز المخابرات تفيد بنية تنظيم داعش القيام بغزو مسلح على سجن الكرخ المركزي (كروبر) لإطلاق سراح قيادات التنظيم الارهابي".

ووفقاً للمصدر، فأن "آلية الهجوم تكون بواسطة عجلات مفخخة قادمة من قضاء ابو غريب مع وجود انتحاريين يرافقون العملية".

واشار الى أنه "سيتم التنفيذ على تحرير كبار القادة"، لافتة الى "وجود عدد من منتسبي دائرة الاصلاح العراقية سيقومون بالتعاون مع التنظيم الارهابي وإيصال البريد إليهم وما يدور في الخارج".

وأكد المصدر، أنه "سيكون هناك اعمال شغب لغرض مباغتة الحرس والسيطرة على الأبواب أثناء دخولهم لفض الشغب".