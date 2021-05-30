معلومات استخبارية: داعش يخطط لاستهداف دوائر في كركوك بينها سجن التسفيرات

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الأحد بأن تنظيم داعش يخطط لاستهداف دوائر حكومية وأمنية في محافظة كركوك بينها سجن التسفيرات الذي يضم المئات من عناصره بهدف تهريبهم.

ووفقا للمعلومات التي سردها المصدر في حديثه لوكالة شفق نيوز، فإن تنظيم داعش قام بالتخطيط منذ أسبوعين، واستطلع داخل محافظة كركوك، وأدخل الأسلحة والأعتدة إلى المدينة مع وجود كم هائل من الخلايا النائمة داخل المحافظة.

وأضاف المصدر أن التنظيم يخطط لإستهداف شركة نفط الشمال، ومديرية تربية كركوك، ومنزل قائد شرطة بعجلات مفخخة، وكذلك قصف المدينة بقنابر الهاون.

وأشار إلى أن الهجوم الرئيسي الذي يسعى إليه التنظيم سيكون على مديرية شرطة كركوك، وسجن التسفيرات الذي يضم 900 سجين، وفيه أكثر من 400 عنصر لتنظيم داعش حيث سيرتدي المهاجمون زي شرطة الطوارئ، وبمساعدة أحد أفراد الطوارئ، وأحد أفراد شرطة الإقتحام الذين سيدلون بمعلومات نقاط الضعف والقوة في أماكن وجود المعتقلين.