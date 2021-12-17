سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

معلومات استخبارية.. داعش أرسل اثنين من المراهقين لتنفيذ عملية انتحارية في الكاظمية

Category: أمـن

Date: 2021-12-17T09:41:30+0000
معلومات استخبارية.. داعش أرسل اثنين من المراهقين لتنفيذ عملية انتحارية في الكاظمية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بأن تنظيم داعش أرسل اثنين من المراهقين في صفوفه، لتنفيذ عملية انتحارية في منطقة الكاظمية شمالي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "مداخل منطقة الكاظمية وسيطراتها علقت صوراً ومعلومات تفيد بإرسال انتحاريين أثنين، من قبل تنظيم داعش الإرهابي، للقيام بعملية انتحارية ضمن مداخل المنطقة المذكورة".

وأضاف المصدر، أن "الانتحاريين الاثنين تم إيصالهما إلى ساحة عدن قبل أيام، وأعمارهما تتراوح بين (16-17) سنة"، منوهاً إلى "اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة وتدابير الحيطة والحذر، تحسباً لأي طارئ".

وتضم مدينة الكاظمية مرقد الإمامين موسى الكاظم ومحمد الجواد، وتحظى المنطقة المحيطة بإجراءات أمنية مشددة.

related

اندلاع حريق في سوق "هرج" بالكاظمية في بغداد

Date: 2019-06-10 07:14:23
اندلاع حريق في سوق "هرج" بالكاظمية في بغداد

في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

Date: 2020-12-06 06:20:28
في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

القبض على 4 مطلوبين يحبط تشكيل مفرزة داعشية جنوبي بغداد

Date: 2020-12-17 17:42:59
القبض على 4 مطلوبين يحبط تشكيل مفرزة داعشية جنوبي بغداد

انفجار يوقع قتيلين و14 مصاباً في الكاظمية ببغداد (تحديث)

Date: 2021-06-03 18:10:23
انفجار يوقع قتيلين و14 مصاباً في الكاظمية ببغداد (تحديث)

استنفار امني بين حدود بغداد – صلاح الدين لاصطياد "الدواعش" الفارين من الطارمية

Date: 2021-08-23 08:42:00
استنفار امني بين حدود بغداد – صلاح الدين لاصطياد "الدواعش" الفارين من الطارمية

تفكيك شبكة "إرهابية" خططت لتفجير في "الكاظمية" ببغداد

Date: 2021-12-06 17:59:31
تفكيك شبكة "إرهابية" خططت لتفجير في "الكاظمية" ببغداد

شاهد لحظة انفجار الكاظمية ببغداد

Date: 2021-06-03 18:55:19
شاهد لحظة انفجار الكاظمية ببغداد

ارتفاع حصيلة انفجار الكاظمية إلى 4 قتلى و20 جريحاً

Date: 2021-06-03 19:29:11
ارتفاع حصيلة انفجار الكاظمية إلى 4 قتلى و20 جريحاً