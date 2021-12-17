معلومات استخبارية.. داعش أرسل اثنين من المراهقين لتنفيذ عملية انتحارية في الكاظمية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بأن تنظيم داعش أرسل اثنين من المراهقين في صفوفه، لتنفيذ عملية انتحارية في منطقة الكاظمية شمالي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "مداخل منطقة الكاظمية وسيطراتها علقت صوراً ومعلومات تفيد بإرسال انتحاريين أثنين، من قبل تنظيم داعش الإرهابي، للقيام بعملية انتحارية ضمن مداخل المنطقة المذكورة".

وأضاف المصدر، أن "الانتحاريين الاثنين تم إيصالهما إلى ساحة عدن قبل أيام، وأعمارهما تتراوح بين (16-17) سنة"، منوهاً إلى "اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة وتدابير الحيطة والحذر، تحسباً لأي طارئ".

وتضم مدينة الكاظمية مرقد الإمامين موسى الكاظم ومحمد الجواد، وتحظى المنطقة المحيطة بإجراءات أمنية مشددة.