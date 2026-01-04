معلومات استخبارية تقود للإطاحة بشبكة مخدرات دولية في النجف

شفق نيوز- بغداد

كشف مدير العلاقات والإعلام في مديرية شؤون المخدرات، زياد القيسي، يوم الأحد، عن إلقاء القبض على شبكة دولية لتجارة المخدرات مكوّنة من ثلاثة متهمين في محافظة النجف.

وقال القيسي، في كلمة مصورة وردت لوكالة شفق نيوز، إن "العملية أسفرت عن ضبط نحو كيلوغرامين من المواد المخدرة في محافظة النجف".

وأشار إلى أن مفارز المديرية نفذت عملية أمنية أخرى في محافظة ميسان، أسفرت عن اعتقال أربعة متهمين وضبط نحو كيلوغرامين و150 غراماً من المواد المخدرة كانت بحوزتهم.

وأضاف القيسي، أن "جميع هذه العمليات نُفذت بعد استحصال الموافقات الأصولية اللازمة، وبإشراف الجهات القضائية المختصة".