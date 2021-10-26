معلومات استخبارية تطيح بمتورطين في تفجير بناية محكمة بديالى

شفق نيوز/ أعلنت خلية الاعلام الامني، يوم الثلاثاء، عن الإطاحة بمتورطين في عملية تفجير بوابة بناية محكمة ناحية ابي صيدا بمحافظة ديالى.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "استناداً الى معلومات استخباراتية دقيقة تمكن اللواء الثاني التابع لفرقة الرد السريع في وزارة الداخلية من القاء القبض على اثنين من المتورطين في عملية تفجير بوابة بناية محكمة ناحية ابي صيدا بمحافظة ديالى والتي وقعت بتأريخ 25 / 10 / 2021".

وأضافت أن "عملية إلقاء القبض على المتهمين جاءت بعد تشكيل فريق عمل يتكون من الفوج الثالث ل2 وقسم استخبارات الفرقة اضافة الى شرطة ناحية ابي صيدا وكذلك التعاون من قبل اهالي المنطقة وحصول الموافقات القضائية".

وتابعت، "تم تدوين أقوال المعتقلين قضائيًا بعد اعترافهم صراحة بنصب وتفجير العبوات الناسفة ، اذ جرى تسليمهم الى الجهات المختصة".