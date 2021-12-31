معلومات استخبارية.. تحذير من استهداف السفارة الأمريكية في هذا اليوم

شفق نيوز/ حذرت مصادر استخبارية، يوم الجمعة، من استهداف السفارة الأمريكية ببغداد في ذكرى اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس.

وأبلغت المصادر وكالة شفق نيوز، أن "معلومات استخبارية مؤكدة وردت للقيادات الامنية تفيد بنية عناصر خارجة عن القانون استهداف السفارة الأمريكية بنفس توقيت الضربة الأمريكية التي استهدفت سليماني والمهندس (الساعة الثانية بعد الليل) من يوم 3 كانون الاول".

ولفتت المصادر الى أنه "من المحتمل أن يكون الاستهداف من منطقة شارع فلسطين او الشعلة".

وأعلنت الولايات المتحدة في الثالث من يناير/ كانون الثاني 2020، اغتيال قاسم سليماني بطائرة مسيرة عند خروج موكبه من مطار العاصمة العراقية بغداد، كما جرى اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس معه حيث كان يستقبل سليماني في المطار.