معلومات استخباراتية.. مسلحون سيشنون "حملة كبرى" في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الخميس بورود معلومات استخباراتية تفيد بنية مسلحين شن حملة واسعة النطاق على متاجر بيع الخمور في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات استخباراتية دقيقة وردت للأجهزة الأمنية تفيد بأن مجاميع مسلحة ستشن حملة كبرى على محلات بيع المشروبات الكحولية في بغداد".

وأضاف المصدر أن "الهجمات ستكون بواسطة العبوات الصوتية والناسفة".

وتنكشف هذه المعلومات بعد انفجار جسم غريب، يرجح أنه عبوة ناسفة أو صوتية، مساء الخميس، مقابل متجر لبيع الخمور في منطقة الكرادة وسط بغداد.

ووقع الانفجار الأخير بعد ساعات قليلة من اقتحام جماعة "ربع الله" مركزا للمساج في المنطقة ذاتها وتحطيم محتوياته قبل إضرام النار فيه.

وجماعة "ربع الله" مجموعة كانت تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتبين من خطاباتها بأنها تعمل لصالح الفصائل المسلحة العراقية التي تتلقى الدعم والتمويل من إيران ويطلق عليها محليا باسم "الفصائل الولائية".

واشتهرت بنشر أخبار الهجمات التي كان مجهولون يشنونها على قوافل امدادات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، حتى إنها كانت تنشر بعض الأحداث قبل وقوعها.

غير أن هذه الجماعة بدأت تظهر بوتيرة متسارعة على أرض الواقع، ويقتحم أفرادها مؤسسات صحفية أو حزبية وغيرها وتضرم النيران فيها ببغداد بحجج مختلفة بينها عدم احترام الحشد الشعبي أو مراسيم عاشوراء.

كما زادت وتيرة هجمات يشنها مجهولون على متاجر لبيع الخمور في العاصمة بغداد خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وترتكب الجماعة هذه الأعمال أمام مرأى أفراد أجهزة الأمن في الغالب، دون أن تتحرك ساكناً.