سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

معلومات استخباراتية.. مسلحون سيشنون "حملة كبرى" في بغداد

Category: أمـن

Date: 2020-11-26T20:52:24+0000
معلومات استخباراتية.. مسلحون سيشنون "حملة كبرى" في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الخميس بورود معلومات استخباراتية تفيد بنية مسلحين شن حملة واسعة النطاق على متاجر بيع الخمور في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات استخباراتية دقيقة وردت للأجهزة الأمنية تفيد بأن مجاميع مسلحة ستشن حملة كبرى على محلات بيع المشروبات الكحولية في بغداد".

وأضاف المصدر أن "الهجمات ستكون بواسطة العبوات الصوتية والناسفة".

وتنكشف هذه المعلومات بعد انفجار جسم غريب، يرجح أنه عبوة ناسفة أو صوتية، مساء الخميس، مقابل متجر لبيع الخمور في منطقة الكرادة وسط بغداد.

ووقع الانفجار الأخير بعد ساعات قليلة من اقتحام جماعة "ربع الله" مركزا للمساج في المنطقة ذاتها وتحطيم محتوياته قبل إضرام النار فيه. 

وجماعة "ربع الله" مجموعة كانت تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتبين من خطاباتها بأنها تعمل لصالح الفصائل المسلحة العراقية التي تتلقى الدعم والتمويل من إيران ويطلق عليها محليا باسم "الفصائل الولائية".

واشتهرت بنشر أخبار الهجمات التي كان مجهولون يشنونها على قوافل امدادات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، حتى إنها كانت تنشر بعض الأحداث قبل وقوعها.

غير أن هذه الجماعة بدأت تظهر بوتيرة متسارعة على أرض الواقع، ويقتحم أفرادها مؤسسات صحفية أو حزبية وغيرها وتضرم النيران فيها ببغداد بحجج مختلفة بينها عدم احترام الحشد الشعبي أو مراسيم عاشوراء.

كما زادت وتيرة هجمات يشنها مجهولون على متاجر لبيع الخمور في العاصمة بغداد خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وترتكب الجماعة هذه الأعمال أمام مرأى أفراد أجهزة الأمن في الغالب، دون أن تتحرك ساكناً.

related

مجهولون يغتالون عميداً سابقاً بالداخلية ينشط باحتجاجات بغداد.. صور +18

Date: 2020-11-06 17:15:25
مجهولون يغتالون عميداً سابقاً بالداخلية ينشط باحتجاجات بغداد.. صور +18

انفجار جسم "غريب" مقابل متجر لبيع الخمور وسط بغداد.. صور

Date: 2020-11-26 20:13:09
انفجار جسم "غريب" مقابل متجر لبيع الخمور وسط بغداد.. صور

مسلحون يغتالون "مخبراً" شمال بغداد

Date: 2020-10-29 19:03:21
مسلحون يغتالون "مخبراً" شمال بغداد

اشتباكات مسلحة عنيفة بين عشيرتين في بغداد

Date: 2020-10-23 21:31:24
اشتباكات مسلحة عنيفة بين عشيرتين في بغداد

اشتباكات عنيفة في بغداد

Date: 2020-11-03 21:32:13
اشتباكات عنيفة في بغداد

إصابتان وأضرار مادية في الهجوم على إمدادات التحالف ببغداد

Date: 2020-09-08 19:08:32
إصابتان وأضرار مادية في الهجوم على إمدادات التحالف ببغداد

10 جرحى في خمسة تفجيرات بالعاصمة بغداد

Date: 2020-02-08 21:49:19
10 جرحى في خمسة تفجيرات بالعاصمة بغداد

صور .. متظاهرون يعيدون فتح شارع حيوي وسط بغداد بعد اغلاقه بالكتل الكونكريتية

Date: 2019-11-02 16:43:24
صور .. متظاهرون يعيدون فتح شارع حيوي وسط بغداد بعد اغلاقه بالكتل الكونكريتية