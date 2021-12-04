معلومات استخباراتية: داعش ينشر "جند الله" في العراق لشن هجمات

شفق نيوز/ كشف قائد عسكري رفيع في قوات البيشمركة باقليم كوردستان، يوم السبت، عن استعانة تنظيم داعش بمجموعة مسلحة متطرفة تدعى بـ"جند الله" لشن هجمات نوعية في العراق، مبيناً أنه تم جلب مسلحي المجموعة ونشرهم في العراق.

وقال معاون قائد محور قره تبه / حمرين للبيشمركة اللواء محمد رستم، ان قوة تنظيم داعش تنامى في العراق وبدأ بشن هجمات نوعية بعيداً عن زرع العبوات وقتل وخطف الرعاة بهدف تأكيد وجوده.

وأضاف، أن "مجموعة مسلحة متطرفة تتكون من 200 عنصر تسمى جندالله كانت منفصلة عن داعش ولكنها بايعته مؤخرا، وتم جلبها من سوريا الى العراق وتم توزيعها على المحافظات للقيام بهجمات".

وأشار إلى أن هذه المعلومات الاستخباراتية قدمها التحالف الدولي للسلطات العراقية.

وتابع رستم، وفق ما نقلت صوت أمريكا، أن "شخصا مقربا من زعيم داعش الارهابي السابق ابو بكر البغدادي تمركز في منطقة على حدود سوريا، مبيناً أن المعلومات متباينة بشأنه؛ إذ يقول البعض إنه شقيق البغدادي والبعض الآخر يقول إنه ابن عمه.

وأردف بأن "هذا الشخص المقرب من البغدادي اجرى العديد من التغييرات في كتائب التنظيم الارهابي، وحذرها من المساءلة اذا لم تقم بالنشاطات".