معلومات استخباراتية: أحد أنصار داعش استطلع مرقداً شيعياً لشن هجوم انتحاري

شفق نيوز/ أفادت معلومات استخباراتية تلقتها السلطات العراقية بنية تنظيم داعش شن هجوم انتحاري على مرقد شيعي في العاصمة بغداد.

وأفادت المعلومات التي تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، وتلقتها الأجهزة العراقية المختصة أمس الجمعة، "بقيام أحد المناصرين لتنظيم داعش من سكنة منطقة الطارمية (شمال بغداد) بزيارة مرقد الإمام الكاظم لغرض الاستطلاع على مداخل ومخارج المرقد مساء يوم ٢٩ نيسان لتنفيذ عملية إرهابية بواسطة انتحاري".

وأشارت المعلومات إلى أن "الانتحاري سيتم جلبه من الفلوجة عن طريق شمال الكرمة وشمال ذراع دجلة وصولا إلى الطارمية ومن ثم ارساله إلى الكاظمية".

وبينت أن "قيادة تنظيم داعش قاطع شمال بغداد خططت لتنفيذ هذه العملية خلال هذا اليوم (أمس الجمعة) أو الأيام القليلة المقبلة".