معلومات استخباراتية تطيح بعنصري داعش في نينوى

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة محافظة نينوى، يوم الجمعة، عن إلقاء القبض على عنصرين في تنظيم داعش وفق معلومات استخبارية.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوة مشتركة من فوج طوارئ الشرطة التاسع التابع لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى وبناء على معلومات استخبارية وبعد البحث والتحري وتعاون المواطنين، تمكن من القاء القبض على اثنين من عناصر عصابات داعش الارهابية".

واوضحت ان "الارهابيين هما كل من الداعشي ( م ع ح ع ) والذي كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى ( ديوان الجند ) والداعشي ( ع م ن م ) والذي كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى ( المعسكرات العامة ) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

وتابعت "تم القبض عليهما في منطقة ( حي تل الرمان ) في الجانب الايمن لمدينة الموصل".