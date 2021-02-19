سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

معلومات استخباراتية تطيح بعنصري داعش في نينوى

Category: أمـن

Date: 2021-02-19T15:51:04+0000
معلومات استخباراتية تطيح بعنصري داعش في نينوى

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة محافظة نينوى، يوم الجمعة، عن إلقاء القبض على عنصرين في تنظيم داعش وفق معلومات استخبارية.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوة مشتركة من فوج طوارئ الشرطة التاسع التابع لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى وبناء على معلومات استخبارية وبعد البحث والتحري وتعاون المواطنين، تمكن من القاء القبض على اثنين من عناصر عصابات داعش الارهابية".

واوضحت ان "الارهابيين هما كل من الداعشي ( م ع ح ع ) والذي كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى ( ديوان الجند ) والداعشي ( ع م ن م ) والذي كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى ( المعسكرات العامة ) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

وتابعت "تم القبض عليهما في منطقة ( حي تل الرمان ) في الجانب الايمن لمدينة الموصل".

related

القبض على 10 عناصر من داعش نفذوا هجمات على القوات العراقية

Date: 2020-07-07 11:10:57
القبض على 10 عناصر من داعش نفذوا هجمات على القوات العراقية

شرطة نينوى تطيح بـ6 عناصر في داعش

Date: 2021-01-23 15:52:38
شرطة نينوى تطيح بـ6 عناصر في داعش

قصف دولي يطيح بعنصرين من داعش بجبال حمرين

Date: 2021-02-10 19:14:03
قصف دولي يطيح بعنصرين من داعش بجبال حمرين

مصادر تكشف صدور احكام بحق اربعة ضباط كبار من المتورطين بسقوط الموصل

Date: 2020-05-26 22:49:35
مصادر تكشف صدور احكام بحق اربعة ضباط كبار من المتورطين بسقوط الموصل

اعتقال أمير داعش في تركيا بحوزته "مخططات خطيرة من سوريا والعراق"

Date: 2020-09-01 08:41:27
اعتقال أمير داعش في تركيا بحوزته "مخططات خطيرة من سوريا والعراق"

تفجير يودي بحياة ضابط بالجيش واندلاع اشتباكات مع داعش في جبال مخمور

Date: 2020-12-12 08:34:41
تفجير يودي بحياة ضابط بالجيش واندلاع اشتباكات مع داعش في جبال مخمور

القوات العراقية تسيطر على "ترانزيت" داعش وتعلن إمكانية تحويلها لموقع سياحي

Date: 2020-10-23 10:12:32
القوات العراقية تسيطر على "ترانزيت" داعش وتعلن إمكانية تحويلها لموقع سياحي

قبل استلام منصبه بساعات.. الإطاحة بأحد قادة داعش في بغداد

Date: 2020-09-07 16:19:25
قبل استلام منصبه بساعات.. الإطاحة بأحد قادة داعش في بغداد