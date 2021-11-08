معلومات استخباراتية.. انتحاري في طريقه لاستهداف معتصمي الخضراء

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بأن انتحاريا في طريقه إلى العاصمة بغداد لاستهداف المتظاهرين المعتصمين أمام المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات استخباراتية أفادت بأن انتحاريا سيتوجه من قضاء الطارمية إلى العاصمة بغداد لاستهداف المتظاهرين أمام المنطقة الخضراء".

وأوضح المصدر، أن المعلومات تفيد بأن "الانتحاري ضعيف البنية ذو لحية خليجية (سكسوكة) يتراوح عمره بين ٢١ و٢٣ عاما سيتوجة من قضاء الطارمية إلى منطقة حي الجامعة وبعدها الى منطقة الصالحية لتنفيذ عملية انتحارية تستهدف المتظاهرين".

وأضاف أن "شخصا يرافق الانتحاري وهو مسؤول العملية وكان يعمل سابقا آمر مفرزة في ناحية الكرمة قضاء الفلوجة".

وأشار المصدر إلى أن هذه المعلومات تعميمها على الأجهزة الأمنية في بغداد والأنبار.

ومنذ نحو أسبوعين، يعتصم المئات من أنصار القوى والفصائل السياسية الخاسرة في الانتخابات للمطالبة بإعادة فرز الأصوات يدويا.

وتخللت الاحتجاجات مصادمات عنيفة وإطلاق نار يوم الجمعة خلفت قتيلا وعشرات الإصابات.