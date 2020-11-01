معلنة احصائية للموقوفين.. الداخلية العراقية: نحن بلد متعاطي للمخدرات وليس منتجاً

Category: أمـن

Date: 2020-11-01T20:45:26+0000

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الاحد، عن احصائية للموقوفين بتهمة التجارة بالمخدرات، كما اكدت ان العراق ليس منتجاً للمخدرات.

وقال مدير علاقات وإعلام وزارة الداخلية اللواء سعد معن، إن "50 بالمئة من الأشخاص المقبوض عليهم يتعاطون مخدرات"، لافتا الى ان "الكريستال والكبتاغون تعتبر من اكثر انواع المخدرات خطرا".

واوضح ان "مجموع المتهمين بقضايا المخدرات يبلغ 2936 من تاريخ 1 / 1 / ولغاية 30 / 9 / 2020".

واضاف معن "نحن بلد متعاطي للمخدرات وليس منتجاً"، مبينا ان "المخدرات تصل الى العراق من مختلف الدول".

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