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معلقاً على شجرة.. العثور على "جثة" صبي جنوبي صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2020-11-06T07:14:40+0000
معلقاً على شجرة.. العثور على "جثة" صبي جنوبي صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في صلاح الدين يوم الجمعة، بالعثورعلى صبي قضى شنقا في اطراف ناحية الحاتمية جنوبي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز" ان "صبياً يبلغ من العمر 14 عاما وجد مشنوقاً على شجرة في احد البساتين في اطراف ناحية الحاتمية بظروف غامضة".

واضاف المصدر؛ ان "السلطات الامنية فتحت تحقيقا لكشف اسباب وملابسات الحادث والتي لم تتضح حتى الان"، مبينا ان "الحادث لم يؤكد حتى الان ان كان انتحاراً او بفعل فاعل"

وتشهد محافظات عدة من العراق تصاعداً بحوادث الانتحار لاسباب ودوافع متعددة ابرزها المشاكل المعيشية والاجتماعية او التأثر السلبي بمواقع التواصل الاجتماعي المحرضة على العنف.

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