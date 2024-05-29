معظمهن سوريات .. القبض على 25 امرأة لممارستهن التسول والدعارة في بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الأربعاء، بإلقاء القبض على العشرات من المطلوبين للقانون والمخالفين لشروط الإقامة من الأجانب بينهم أطفال إضافة إلى 25 امرأة معظمهن يحملن الجنسية السورية لممارستهن التسول والدعارة وذلك شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قيادة شرطة بغداد الرصافة باشرت في وقت متأخر من مساء أمس بحملة تفتيش ومداهمة لمنطقة (بغداد الجديدة والغدير) لغرض تفتيش المقاهي والكافيهات والفنادق المشبوهة و اعتقال المطلوبين والمخالفين حيث كانت حصيلة الواجب إلقاء القبض على 177 شخصا مطلوبا ومخالفا".

وأوضح المصدر، أن من بين العدد المذكور 74 مخالفا لشروط الاقامة من الجنسيات الأجنبية المختلفة، و42 مخالفا عراقيا وفق احكام قانونية مختلفة، و22 امرأة سورية لممارستهن افعال التسول والدعارة، و3 عراقيات لممارستهن الدعارة، مع باكستانيتين لمخالفتهن شروط الإقامة، مع 27 طفلا سوريا لقيامهم بالتسول، مشيرا الى ضبط 4 قطع سلاح نوع بندقية "كلاشينكوف" خلال الواجب الذي انتهى فجر اليوم.