معظمهم نساء .. مصرع 12 شخصا وإصابة آخرين بحادث مروع في بابل

شفق نيوز/ افاد مصدر طبي في صلاح الدين، اليوم الجمعة، بمصرع وإصابة 17 شخصا معظمهم نساء من أهالي قضاء بلد جنوبي صلاح الدين بحادث سير على طريق الحلة – كربلاء في قضاء المحاويل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن 12 شخصا من أهالي قضاء بلد جنوبي صلاح الدين لقوا مصرعهم وأصيب 5 آخرون بينهم حالات حرجة بتصادم حافلة تقلهم مع شاحنة وحافلة كبيرة على طريق حلة – كربلاء في قضاء المحاويل، مبينا أن الضحايا والمصابين كانوا متجهين الى مدينة كربلاء.

وأضاف ان جثث الضحايا تم نقلها الى الطب العدلي فيما نُقل المصابون الى المستشفى مشيرا الى فتح تحقيق مروري حيال الحادث.

وتشهد محافظات عدة تصاعدا بالحوادث المرورية بسبب إهمال قواعد السلامة المرورية أو سوء منظومة الطرق أو فوضى الإجراءات المرورية.