معظمهم أطفال .. مقتل واصابة 5 اشخاص من أُسرة واحدة بانفجار غرب الموصل

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة نينوى، اليوم الأحد، أن ثلاثة أطفال قتلوا وأصيب شخصان آخران بانفجار عبوة ناسفة غرب الموصل.

‏وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "ثلاثة أطفال قتلوا من أُسرة واحدة بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات داعش واصيب شخصان بجروح داخل منزل متروك قرب قرية سويتي التابعة لقضاء البعاج غرب الموصل".

‏وتابع المصدر أن الأسرة "رعاة أغنام وحطوا في المنطقة وسكنوا بمنزل متروك منذ سنوات قبل أن تنفجر العبوة الناسفة داخل المنزل عليهم".