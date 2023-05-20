معظمها نساء .. تفكيك عصابة اثناء محاولة أفرادها بيع طفل بمبلغ 25 مليون دينار في بغداد

شفق نيوز/ أفادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، يوم السبت، بإحباط محاولة بيع طفل بـ25 مليون دينار من قبل عصابة معظم أفرادها من النساء وذلك في العاصمة العراقية بغداد.

وقالت الوكالة في بيان اليوم، إنه بعد ورود معلومات استخباراتية عن وجود عصابة من اربع نساء ورجل يرومون بيع طفل يبلغ من العمر 5 أيام مقابل مبلغ مالي مقداره (25) مليون دينار عراقي ، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من وكالة الاستخبارات من الجريمة المنظمة الانبار واستدراج المتهمين والقبض عليهم في احدى مناطق العاصمة بغداد.

وأضاف البيان أن القبض على المتهمين كان بالجرم المشهود مع اثناء قيامهم بعملية الاتجار وانقاذ الطفل وإفشال نواياهم الدنيئة في كسب مبتغاهم المادي.

ونوه البيان إلى أنه تم عرض الاوراق التحقيقية امام انظار القاضي المختص وقرر توقيفهم وفق المادة 6/اولا وثانيا وسادسا من قانون الاتجار بالبشر وبدلالة المواد 47و48و49 من قانون العقوبات .