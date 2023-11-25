معركة مسلحة في النجف توقع قتيلاً

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم السبت، باندلاع معركة مسلحة عنيفة بين منطقتين في مركز محافظة النجف.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "معركة مسلحة عنيفة اندلعت بين أبناء منطقتي الشرطة والنداء في مدينة النجف مركز المحافظة"، عازياً سبب اندلاع هذه المعركة بين المنطقتين إلى "خلافات بين أبناء عم".

وأضاف المصدر، أن "المعركة أسفرت عن مقتل شخص من أبناء منطقة حي الشرطة، فيما تمكنت قوات الأمن من السيطرة على النزاع ونشر مفارز أمنية كبيرة بين المنطقتين".