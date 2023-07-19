معركة طاحنة بـ"السكاكين والعصي" تخلف 7 جرحى جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي بمحافظة ميسان جنوبي العراق، يوم الأربعاء، بسقوط جرحى بمعركة طاحنة وسط المحافظة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "شجاراً طاحناً اندلع بين طرفين باستخدام الاسلحة البيضاء (السكاكين والعصي) داخل سوق العمارة الكبيرة وسط مدينة ميسان مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان "الشجار خلف 7 جرحى من الطرفين"، مشيراً الى ان "حيث طوقت الاجهزة الامنية مكان الحادث وقامت بنقلهم لاقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم ".