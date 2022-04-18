معركة بـ"التواثي والسكاكين" تسفر عن اصابات في تكريت.. والشيخ الندا يعتذر

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بأن شجاراً بالسلاح الابيض اسفر عن اصابات في مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين، فيما قدم شيخ عشيرة البو عجيل "حاتم الكريم الندا" اعتذاره الى اهالي المدينة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن مشاجرة اندلعت، فجر اليوم، بين مجموعة من الاشخاص لم تعرف اسبابها حتى الآن في شارع الاطباء وسط مدينة تكريت، مبيناً أن المشاجرة تطورت الى استخدام الـ(التواثي والسكاكين)، ما اسفر عن اصابة اكثر من 12 شخصاً من طرفي المشاجرة وهم من "ابناء مدينة تكريت وعشيرة البوعجيل".

وأوضح المصدر، أن "قوات امنية تدخلت لفض الشجار وفتحت تحقيقاً في ملابساته"، مشيراً إلى "نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج".

من جانبه بعث "حاتم الكريم الندا" شيخ عام عشيرة البوعجيل، رسالة اعتذار الى اهالي تكريت، وقال فيها، "كثير مِنْ الاحداث والمواقف السلبيّة التي نَراهَا فِي حياتنا الاجتماعية تتسبب بِها الفتنة، ونرى أناس دخلاء همهم ان يوقعوا الفتنة بين المسلمين وخصوصا ونحن في هذا الشهر الفضيل، رأينا ممن يوقدون نار الفتنة بين ابناء عشيرة البو عجيل وبين ابناء مدينة تكريت".

وأضاف "رأينا الأصوات التي تريد أن تضخم الموضوع وتوقد نار الفتنة، فأقول لهم بأسمي وبأسم عشيرة البوعجيل اننا لازلنا اخوة متحابين فيما بيننا ولازلنا اهلاً بل واكثر من ذلك ومتصاهرين وما حدثت بيننا وبين اهلنا اي مشكلة يوم من الأيام بل كنا يدا واحدة وجسدا واحدا لم تفرقنا الظروف ولم تكسرنا إرادتنا، بل هم أكثر من إخوتنا يزورننا ونزورهم وصلة الرحم بيننا لاتكاد تنتهي".

وحتم رسالته قائلاً: قائلا "نيابة عن عشيرتي اتقدم بأسمي كوني الشيخ العام لعشيرة البو عجيل اقدم اعتذاري عما حصل من شجار او غير ذلك هذا ولكم جزيل الشكر والتقدير".