معركة بالقنابل اليدوية تنتهي بمقتل شابين جنوب شرقي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بمقتل شابين إثر مشاجرة تخللها استخدام القنابل اليدوية جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، إن مشاجرة بين عدد من الأشخاص تطورت الى استخدام "الرمان اليدوي" ضمن حي التأميم في منطقة جسر ديالى، جنوب شرقي بغداد، ما أسفر عن مقتل شخصين أحدهما تولد 1995، والآخر 2000، فضلا عن إصابة امرأة بجروح.

وبين المصدر، أن قوة امنية هرعت إلى مكان الحادث، مشيرا إلى نقل المصابة لمستشفى قريب وجثتين الشابين الى دائرة الطب العدلي وفتح تحقيق بملابسات الحادث.