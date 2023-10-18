معركة بالـ"رمان" والأسلحة الخفيفة جنوبي الناصرية تنتهي باعتقال تاجر مخدرات

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، باعتقال تاجر مخدرات بعد هجوم مسلح من قبله ضد دورية حكومية جنوبي مدينة الناصرية، مركز المحافظة.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "دورية أمنية على طريق ناحية گرمة بني سعيد التابعة لقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، كانت بواجب امني لاعتقال تاجر سلاح ومخدرات، تعرضت لهجوم مسلح".

وبيّن المصدر، ان "الواجب الامني تحول لهجوم ضد الدورية الامنية من قبل المطلوب قضائيا، حيث هاجم الأجهزة الامنية بقنابل يدوية (رمانات) واسلحة خفيفة، فردت القوة بالمثل وأصابته اصابة خطيرة، ثم تم اعتقاله ونقله للمشفى لغرض تلقي العلاج اللازم".