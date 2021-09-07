معركة المخدرات في النجف تنتهي بخمسة قتلى وجرحى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في النجف، اليوم الثلاثاء، بمقتل واصابة 5 أشخاص بمعركة اعتقال زعيم عصابة كبيرة لتجارة المخدرات في المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية مشتركة دخلت، ليلة امس، باشتباك مسلح عنيف مع أفراد عصابة خطيرة لتجارة المخدرات في حي الوفاء الهندي احد الاحياء الشمالية في المحافظة، بعد اعتقال زعيمهم".

وأضاف المصدر، أن "الاشتباك مع العصابة تجاوز الساعتين، لكنه انتهى بـ4 جرحى بينهم اثنين من عناصر الأمن والاستخبارات، إضافة لمقتل تاجر خطير أثناء الاشتباك".

وأفاد مصدر أمني بمحافظة النجف الاشرف، ليل امس الاثنين، بان قوة أمنية دخلت باشتباكات مسلحة عنيفة مع أفراد عصابة لتجارة المخدرات وسط احد الاحياء الشمالية لمركز المحافظة.

من جانبها قالت شرطة النجف في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن شرطة مكافحة المخدرات في المحافظة وسرية سوات القت القبض على تاجري مخدرات أحدهما مطلوب بتهمة القتل، مشيرة إلى اصابة اثنين من منتسبي الشرطة خلال مطاردتهما.

وأشارت إلى "ضبط بحوزتهما مواد مختلفة هي نصف كيلو من مادة الكرستال المخدرة ومسدس عدد اربعة مختلفة الانواع وبنادق كلاشنكوف عدد اثنين و جيسي واحدة فضلا عن مخان عدد سبعة و آلات جارحة مختلفة ومبلغ ٥٠٠ الف دينار ".