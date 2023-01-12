معركة البو زويد.. القوات الأمنية تقتحم منزل تاجر المخدرات وسط إصابات ومعارك عنيفة

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني مطلع، مساء الخميس، تفاصيل جديدة عن مواجهة تجري حاليا مع أحد تجار المخدرات، بمدينة السماوة مركز محافظة المثنى، جنوبي العراق.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "قوات الرد السريع في السماوة تدخلت في محاولة للسيطرة على الوضع في منطقة البو زويد في السماوة، كما تحرك فوجاً آخر من الرد السريع من الديوانية إلى السماوة للمشاركة بالمهمة".

وأضاف أن "لغاية الآن تضررت ثلاث عجلات عسكرية تابعة للفوج التكتيكي، نتيجة الاشتباكات والرمي من قبل المطلوب والذي استخدم الرمان اليدوي وسلاحاً ثقيلاً نوع بي كي سي، كما أصيب سبعة منتسبين بينهم ضابط برتبة مقدم، وهو آمر الفوج الثالث/رد سريع، برصاصة بمنطقة الكتف وحالته الصحية جيدة، وعاد إلى القوة لإكمال المهمة".

وأشار المصدر، إلى أن "الرد السريع تمكن من اقتحام المنزل والتواجد في الطابق الأول، بعد صعود المتهم مع أولاده وزوجاته الاثنتين إلى الطابق الثاني، ويواصل الرمي على القوة الأمنية"، لافتاً إلى أن "المطلوب هو وأولاده محكوم عليهم بالإعدام، ويمتلك الكثير من الأسلحة والأعتدة، والقوة الأمنية حذرة جداً بالرمي المباشر، نتيجة وجود أطفال، وخشية وقوع إصابات خارج نطاق الاشتباك".