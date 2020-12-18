الكاميرات الحرارية على حدود الانبار تتأثر بخلافات القادة الأمنيين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني من قوات حرس الحدود في محافظة الأنبار غربي العراق، اليوم الجمعة، بنصب كاميرات حرارية ومعدات أخرى للحد من عمليات التهريب عبر الحدود.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ بنصب كاميرات حرارية جديدة على الشريط الحدودي الفاصل بين جمهوريتي العراق وسوريا، بالإضافة إلى تجهيز الشريط الحدودي بالابراج الكونكريتية والسياج المنفاخي، مما ساهم بالحد من عمليات التهريب.

وأضاف المصدر؛ أن قوات حرس الحدود لم تسجل أي عملية لمسك مهربين او متسللين في الشهر الجاري، مشيرا إلى أن الأشهر الماضية من العام الحالي تم خلالها القبض على مجموعة كبيرة من المهربين والإرهابيين الذين حاولوا الهروب من الأراضي السورية والدخول إلى الأراضي العراقية، وعلى العكس أيضا.

وأشار المصدر، إلى أن الخلافات الإدارية بين قيادات الأجهزة الأمنية، أثرت بشكل كبير على علاقات عناصر القوات الأمنية المرابطة على الحدود العراقية، لافتا إلى أنه "لم يتم مسك الحدود بشكل كامل ما لم يتم حل هذه الخلافات، لذا عليهم ترك الخلافات جانبا والتركيز على ضرورة التعاون في سبيل الحفاظ على الأراضي العراقية بالكامل".