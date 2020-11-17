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معالجة معمل لصناعة متفجرات داعش في الانبار

Category: أمـن

Date: 2020-11-17T21:44:25+0000
معالجة معمل لصناعة متفجرات داعش في الانبار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، بمعالجة معمل لصناعة العبوات الناسفة والمواد المتفجرة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي بناحية الكرابلة في قضاء القائم غربي محافظة الأنبار.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن معلومات تقدم بها أحد المواطنين للأجهزة الأمنية قادت لضبط المعمل.

وذكر المصدر وجود أماكن عديدة ما تزال خطرة ولا يمكن الدخول إليها بسبب وجود إعداد هائلة من المفخخات فيها، وبسبب قلة الدعم الحكومي والخبرة الكافية في إزالتها لم نتمكن من رفع هذه المخلفات حتى الآن، داعياً لدعم المنظمات المتخصصة لتتمكن العوائل النازحة من العودة لمناطقهم.

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