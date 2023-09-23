معارك مسلحة جنوبي العراق تسقط جرحى والأمن يتدخل

شفق نيوز / سجلت السلطات الأمنية في محافظة ذي قار، معارك مسلحة عدة وفي مناطق متفرقة من الناصرية وضواحيها، خلال الساعات الماضية من صباح اليوم السبت.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن "أحد الأشقاء شن هجوماً عنيفاً على منزل شقيقه بواسطة الأسلحة والقنابل اليدوية بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، مما تسبب بأضرار مادية جسيمة للمنزل دون خسائر بشرية".

وأضاف، أن "القضاء شهد اندلاع شجارين مسلحين، سببهما خلاف على أرض زراعية وشجار أطفال صغار، حيث أدى النزاعان إلى سقوط جريحين، تم نقلهما إلى المستشفى لغرض تلقي العلاج، فيما داهمت قوات الأمن منطقتي الشجار المسلح وقامت باعتقال عدد من المشاركين به ومصادرة أسلحة بكميات كبيرة لدى الطرفين".

وأشار المصدر إلى أن "قضاء الغراف شمال الناصرية، شهد اندلاع شجار مسلح بين طرفين أُستخدمت فيه الأسلحة النارية والقنابل اليدوية، مما أدى لسقوط جريحين، تم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج".

ولفت المصدر، إلى أن "الناصرية مركز محافظة ذي قار شهدت تنفيذ هجوم مسلح على أحد المواطنين، قرب منزله بمنطقة الطليعة، مما أدى لإصابته بجروح بليغة، حيث اتضح لاحقاً أن منفذي الهجوم لديهم خلاف معه على أرض زراعية".