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"مظلة أمنية شاملة".. وعود عسكرية لناحية في ديالى تشكو تهديدات (داعش)

Category: أمـن

Date: 2022-10-26T15:45:12+0000
"مظلة أمنية شاملة".. وعود عسكرية لناحية في ديالى تشكو تهديدات (داعش)

شفق نيوز/ كشف مسؤول محلي في ديالى، اليوم الأربعاء، عن وصول تعزيزات عسكرية من الجيش العراقي الى مناطق ناحية العبارة، (شمالي شرق بعقوبة)، فيما وعدت بمظلة أمنية شاملة لإنهاء تهديدات عناصر (داعش) للناحية.

وقال مدير ناحية العبارة شاكر مازن الملا جواد لوكالة شفق نيوز ان "تعزيزات عسكرية من الفرقة الأولى في الجيش العراقي وصلت الى الناحية ونفذت عمليات تطهير وتفتيش واسعة لعدة قرى وبساتين على ضفاف نهر ديالى بحثاً عن بؤر متخفية لتنظيم (داعش) ومنع وقوع هجمات صاروخية أو عبوات ناسفة تستهدف المدنيين أو القطعات الأمنية".

واكد الملا جواد أن "العمليات تضمنت عدة محاور أبرزها تدمير أي أوكار أو مواقع يحاول عناصر التنظيم احيائها في بساتين الناحية وقراها الزراعية وتشخيص مناطق الخلل الأمني ومنطلقات الهجمات بقذائف الهاونات وملاحقة العناصر المطلوبة والمشتبه تعاونها مع عناصر التنظيم وفق لقاعدة البيانات الأمنية والاستخبارية".

وأشار الملا جواد الى "وعود امنية بتعزيز القطعات والتشكيلات في قرى الناحية وتوسيع منظومات الرصد والمراقبة الأمنية بأجهزة السونار والكاميرات بعنوان المظلة الأمنية الشاملة لإنهاء التهديدات الإرهابية ودرء خطر الهجمات والتعرضات الليلية في بعض قرى الناحية".

وتعد ناحية العبارة (15 كم شمالي شرق بعقوبة)، من المناطق الساخنة والتي تشهد هجمات وحوادث أمنية مستمرة طيلة الأعوام الماضية نتيجة لطبيعتها الجغرافية الوعرة ومساحتها الشاسعة.

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