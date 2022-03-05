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القبض على إرهابي هو "أولاده" في الفلوجة

Category: أمـن

Date: 2022-03-05T18:35:20+0000
القبض على إرهابي هو "أولاده" في الفلوجة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول في مديرية شرطة محافظة الأنبار غربي العراق، يوم السبت، بالقبض على أحد عناصر داعش أثناء محاولته السكن بمدينة الفلوجة شرقي الأنبار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم القبض على أحد المطلوبين هو وأولاده وفق المادة أربعة إرهاب من قانون العقوبات العراقي، وهو من سكنة جزيرة الرمادي، وهارب الى محافظة صلاح الدين"، مبيناً، انه "تم القبض عليه، أثناء محاولته السكن في مدينة الفلوجة وبمستمسكات مزيفة وبمساعدة أحد الاشخاص".

وأكد، ان "القاء القبض جاء بعد متابعة دقيقة"، مشيرا الى "تسليمه الى الجهة ذات الطلب".

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