مطلوب للقضاء في ذي قار.. آسايش السليمانية يلقي القبض على شقيق "أبو كوثر"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الاثنين، بأن قوة آسايش السليمانية في إقليم كوردستان ألقت القبض على شقيق الناشط المدني "إحسان أبو كوثر".

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "أحمد الهلالي، شقيق أبو كوثر كان موجوداً في إحدى الشقق بمدينة السليمانية، وتم اعتقاله بناءً على أوامر قضائية صادرة من محكمة تحقيق الناصرية".

وبين المصدر، أن "الهلالي مطلوب للقضاء بعدة قضايا منها مهاجمة القوات الأمنية والمسؤولين عبر مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك)، وكذلك إغلاق الدوائر الحكومية وقطع الطرق إبان تظاهراتتشرين".

وكان مصدر أمني في ذي قار قد أبلغ وكالة شفق نيوز في 8 آذار/ مارس الماضي، باعتقال الناشط المدني "إحسان أبو كوثر" وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر أن "قوة أمنية تابعة لقيادة شرطة المحافظة داهمت منزل أبو كوثر الذي يعتبر أبرز متظاهري تشرين في الناصرية واعتقلته، وتم تحويله إلى مديرية الاستخبارات العامة كونه مطلوباً لها".

وبين المصدر، أن "أمر الاعتقال تم بناءً على شكوى تقدم بها أحد المواطنين ضده، فيما تم فتح ملف أوامر القبض الصادرة بحقه سابقاً والتي يتجاوز عددها خمسة أوامر قبض".