مطلوب "شديد الخطورة" في قبضة مديرية شؤون مخدرات كربلاء

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، يوم الثلاثاء، القبض على مطلوب "شديد الخطورة" في محافظة كربلاء.

وذكر بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مديرية شؤون مخدرات كربلاء تمكنت وبعملية نوعية من إلقاء القبض على أحد المطلوبين بتجارة المخدرات شديدي الخطورة على المجتمع وفق أحكام المادة (28 ) مخدرات بالجرم المشهود في كربلاء متلبساً بحيازة (1.5) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة و (24) أمبولة وأدوات تعاطي اخرى وأسلحة نارية وعتاد مع (552) بطاقة ناخب وعجلة شخصية مع مبارز جرمية اخرى".

ولفت الى "ضبط جميع تلك المبارز وفق الاصول واتخاذ الاجراءات القانونية كافة وفقاً للقرارات القضائية".

من جانبها، أعلنت قيادة عمليات بغداد إلقاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة.

وأشار بيان للقيادة ورد لوكالة شفق نيوز، إلى "ضبط بحوزة احدهم (504) علبة ادوية وآخر يحمل مستمسكات لأشخاص آخرين "جوازات" يحملها بدون تخويل".

ولفت البيان الى "ضبط اربع مسدسات وبندقية واحدة مع طائرتين "درون" غير مرخصة، بالإضافة إلى مواد مخدرة واجهزة تعاطيها، فيما تم حجز عدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية".